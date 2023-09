Comunicado da Secretaria Municipal de Saúde

No dia 6 de setembro foi encontrado um primata morto, aparentemente agredido por cão

Foto: CSul

A Secretaria de Saúde de Varginha, por meio do setor de epidemiologia, informa que no dia 06 de setembro foi encontrado um primata morto, aparentemente agredido por cão, nas proximidades do trevo (saída para Elói Mendes).

O animal foi devidamente recolhido e foram coletadas amostras para análise de febre amarela.

Os materiais foram encaminhados para Funed, em Belo Horizonte e a Vigilância Epidemiológica aguarda a liberação dos resultados.

É importante ressaltar que essa é uma atividade de rotina para vigilância da febre amarela e que os primatas não transmitem a doença.

A única forma de prevenção é a vacina; que está disponível em todas as salas de vacinas do município.

Fonte: Prefeitura de Varginha