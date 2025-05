Computação e ADS do Unis realizam visita técnica ao Data Center da instituição

Foto: Grupo Unis

No dia 12 de maio de 2025, os alunos dos cursos de Ciência da Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas realizaram uma visita técnica ao Departamento de Tecnologia da Informação (TI) do Centro Universitário do Sul de Minas – Unis, com o objetivo de vivenciar, na prática, o funcionamento de um Data Center e seus principais processos operacionais.

Durante a visita, os estudantes puderam observar de perto diversos aspectos fundamentais da infraestrutura de TI da instituição, como:

Cabeamento estruturado

Telefonia IP

Gerenciamento de servidores e switches

Climatização do ambiente

Monitoramento de recursos

Segurança da informação

Auditoria de sistemas



A atividade foi acompanhada pelos professores Dênio Vieira Soares (responsável pelas disciplinas de Redes, Arquitetura de Hardware e Sistemas Operacionais) e Ricardo Bernardes de Mello (responsável pela disciplina de Segurança e Auditoria de Sistemas), além do analista Leonardo Palmuti, profissional encarregado da sustentação e suporte do Data Center da instituição, que guiou a visita e compartilhou detalhes técnicos e operacionais com os alunos.

A visita proporcionou uma valiosa integração entre teoria e prática, reforçando os conhecimentos adquiridos em sala de aula e aproximando os estudantes do ambiente real de trabalho em TI.

Fonte: Grupo Unis