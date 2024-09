Compra Minas chega a Varginha com grandes oportunidades para o Produtor Rural

Nos dias 3, 4 e 5 de setembro, você encontrará ofertas imperdíveis e produtos incríveis.

Foto: Minasul

De 03 a 05 de setembro, das 08h às 18h, o Complexo Operacional da Minasul, em Varginha, será palco de um dos maiores eventos do setor agro da região: o Compra Minas. Promovido pela Minasul, a feira de negócios contará com mais de 30 estandes das principais marcas do setor, oferecendo aos cooperados e produtores rurais excelentes oportunidades de compra e negociação.

O Compra Minas, conhecido por ser um evento marca registrada da Minasul, tem como objetivo proporcionar ao produtor rural as melhores condições para adquirir tudo o que sua lavoura necessita para crescer de forma saudável e produtiva. Durante o evento, os participantes encontrarão condições especiais para a compra de sementes, fertilizantes, defensivos, tratores, implementos e muito mais.

Além das oportunidades de negócios, o evento contará com uma programação diversificada, incluindo palestras, cursos gratuitos de drones com certificado, e ações voltadas para a saúde dos participantes. Também haverá sorteios de brindes especiais, proporcionando uma experiência ainda mais enriquecedora para todos os presentes.

Fonte: Minasul