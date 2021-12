Companhias de Reis são autorizadas a fazer apresentações em Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Vigilância Sanitária, vai permitir que as 23 Companhias de Reis cadastradas no Sistema Municipal de Cultura façam as apresentações de 26 de dezembro de 2021 a 06 de janeiro de 2022 pelas ruas da cidade.

Deverão ser observadas e cumpridas todas as normas e protocolos sanitários, em especial:

1. Participação de, no máximo, 5 (cinco) marungos em cada Companhia;

2. Uso obrigatório de máscara por todos os componentes das companhias;

3. As apresentações deverão ser feitas no lado externo das residências;

4. Apenas 1 (um) componente, de máscara, poderá adentrar com a bandeira, se necessário for, enquanto os demais realizam os cânticos no exterior;

5. A bandeira não deverá ser beijada ou tocada, apenas deve percorrer os cômodos da residência;

6. Deve haver disponibilização de álcool em gel para utilização dos componentes;

7. Caso haja disponibilização de alimentação, os componentes deverão fazer suas refeições (almoço / jantar) ao ar livre, mantendo o distanciamento;

8. Integrantes eventualmente transportados em kombis / vans devem fazer uso de máscara durante todo o percurso.

Não houve a permissão para a realização do Encontro das Companhias, que aconteceria na Concha Acústica Mariângela Calil.

A tradicional Missa em Ação de Graças será no dia 09 de janeiro de 2022, a partir das 14h, na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, levando em consideração os protocolos contra a Covid-19.

A Fundação Cultural concederá um auxílio financeiro para manutenção de cada companhia de Reis. “A Folia de Reis é uma tradição centenária no nosso município. No fim do ano passado, com a pandemia da Covid-19, elas não puderam se apresentar e realizamos o encontro por meio de lives. Esse ano, com as medidas de prevenção, as companhias poderão levar essa fé e devoção”, ressalta Marquinho Benfica, diretor-superintendente da Fundação Cultural de Varginha.

Outras informações podem ser obtidas pelo (35) 3690-2716.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural