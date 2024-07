Comissão OAB Jovem de Varginha Marca Presença em Eventos Estaduais

Evento contou com palestrantes renomados que abordaram temas fundamentais para a advocacia moderna, como advocacia empreendedora, marketing jurídico, técnicas de oratória e educação financeira.

Foto: OAB Varginha

Na última semana, nos dias 18 e 19 de julho de 2024, a cidade de Belo Horizonte sediou dois importantes eventos para os jovens advogados de Minas Gerais: o Colégio de Presidentes Jovens da OAB/MG e o Encontro Estadual da Jovem Advocacia.

No dia 18 de julho, ocorreu o Colégio de Presidentes Jovens da OAB/MG, um encontro que reuniu presidentes das comissões de jovens advogados de todo o estado, juntamente com a diretoria da OAB/MG. Esse evento foi crucial para discutir as principais demandas e soluções da classe, fortalecendo a representatividade e promovendo a troca de experiências entre os participantes.

Nos dias 18 e 19 de julho, aconteceu o Encontro Estadual da Jovem Advocacia. O evento contou com palestrantes renomados que abordaram temas fundamentais para a advocacia moderna, como advocacia empreendedora, marketing jurídico, técnicas de oratória e educação financeira. Foi uma oportunidade única de aprendizado e networking, proporcionando aos jovens advogados insights valiosos para suas carreiras.

A Comissão OAB Jovem de Varginha esteve presente em ambos os eventos, representada pelos drs. Dhiego da Silva Assis (presidente), Lara Felix, Naiara Roque e Whinne Ohanna. A participação ativa dos membros da comissão demonstra seu comprometimento com o desenvolvimento contínuo e a atualização profissional, reforçando o papel da OAB Jovem na construção de uma advocacia mais preparada e conectada com as demandas atuais.

A presidente da OAB Varginha, Shirley Teodoro, parabenizou o presidente da OAB Jovem de Varginha, Dr. Dhiego da Silva Assis e todos os membros da comissão pela importante participação.

Esses eventos ressaltam a importância da união e da capacitação dos jovens advogados, contribuindo para o crescimento e a valorização da classe. A troca de ideias e experiências vivenciadas durante esses encontros certamente impulsionará a evolução da advocacia em Minas Gerais, formando profissionais cada vez mais qualificados e engajados.

Fonte: OAB Varginha