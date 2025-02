Comissão do Meio Ambiente e Secretaria Municipal discutem ações para bem-estar animal

Foram discutidas as situações de castração de animais, recolhimento de cães e gatos abandonados, a obra do novo canil municipal, microchipagem, arborização urbana e outros assuntos.

Foto: Câmara de Varginha

Nesta segunda-feira (17) os integrantes da Comissão Especial de Meio Ambiente, do Bem-Estar Animal e Desenvolvimento Sustentável, vereadores Rogério Bueno (presidente), Joãozinho Enfermeiro (Secretário), Zilda Silva (Vogal) e Thulyo Paiva (suplente) estiveram em reunião na Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Eles foram recebidos pelo secretário, Cláudio Abreu e pelos servidores responsáveis pelos setores de Bem Estar Animal, José Eduardo Mambeli e Arborização, a engenheira florestal Évelin Castro Silva.

Durante o encontro foram discutidas as situações de castração de animais, recolhimento de cães e gatos abandonados, a obra do novo canil municipal, microchipagem, arborização urbana e outros assuntos. “Foi muito importante receber os vereadores integrantes da Comissão do Meio Ambiente para poder expor nossos trabalhos, ações e também pedir a colaboração para novos projetos. É uma aproximação que traz benefícios para toda população”, disse o secretário Cláudio Abreu.

O presidente da Comissão, vereador Rogério Bueno sugeriu que novo encontro fosse realizado na Câmara de Varginha, com todos os vereadores. “Foi uma reunião onde obtivemos informações importantes e pudemos conhecer um pouco mais do trabalho realizado na secretaria. Estamos providenciando para que o secretário e demais integrantes da equipe da Semea possam comparecer na Câmara e explanarem sobre os assuntos tratados aqui hoje”, concluiu o vereador.

Fonte: Câmara de Varginha