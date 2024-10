Comissão da Criança e do Adolescente promove arrecadação de brinquedos e chuteiras no dia das crianças

Evento ocorre no dia 12/10 no Império da Serrinha, das 9h às 12h.

Foto: OAB Varginha

A Comissão da Criança e do Adolescente da OAB em Varginha, em parceria com o Resenha Cultural, estão promovendo o II dia das Crianças, no Império da Serrinha, que ocorrerá no próximo sábado, dia 12 de outubro das 9h às 12h.

No evento serão arrecadados brinquedos e chuteiras para crianças em situação de vulnerabilidade em Varginha. Também haverá atrações artísticas, oficinas, brinquedos e comida para a diversão das crianças.

Contamos com a solidariedade e adesão da comunidade para doações nos pontos de coletas:

– OAB Varginha: Av. Plínio Salgado, 415 – Vila Pinto

– CAA Varginha: Av. Sérgio de Biagi Bueno, 465 – Jardim Bougainville

– Pastelaria do Thales: Rua Oiapoque, 145 – Santana (dentro da Império da Serrinha)

– Jean Carlo Cabeleireiro: Rua Presidente Antônio Carlos, 414 – Centro

Fonte: OAB Varginha