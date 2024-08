Comércio funciona em horário especial para o Dia dos Pais

8 e 9 de agosto: das 8h às 20h; 10 de agosto (sábado): das 8h às 16h

Foto: Prefeitura de Varginha

A Associação Comercial de Varginha (ACIV) informa que, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho entre o Sindicato dos Empregados no Comércio de Varginha e Região (SINDCOMERCIARIOS) e o Sindicato do Comércio Varejista de Varginha (SINDVAR), o comércio de Varginha, em alusão ao Dia dos Pais no domingo (11/08), funcionará em horários especiais nos seguintes dias:

Quinta-feira (08/08): das 8h às 20h;

Sexta-feira (09/08): das 8h às 20h;

Sábado (10/08): das 8h às 16h;

Domingo (11/08): Comércio estará fechado

Importante: Esses horários especiais não se aplicam a estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios, como hipermercados, supermercados e similares, nem às lojas do comércio varejista do Shopping, representadas pelas entidades convenentes.

Fonte: ACIV