Comércio de Varginha tem horários definidos para o Carnaval

Comércio permanecerá fechado de domingo à terça-feira, voltando a funcionar na quarta após as 12h

Foto: Augusto Cavalcanti / CSul

Faltando duas semanas para o Carnaval, comerciantes, empregados e consumidores se preparam para um dos feriados mais esperados do ano. Em Varginha, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista de Varginha (SINDVAR) e o Sindicato dos empregados no Comércio de Varginha (SINDCOMERCIARIOS), definiu como será o funcionamento do comércio durante o feriado.

De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Varginha (ACIV), o comércio funcionará da seguinte maneira durante o Carnaval:

Dia 01/03 (Sábado) – Funcionamento normal

– Funcionamento normal Dia 02/03 (Domingo) – FECHADO

– FECHADO Dia 03/03 (Segunda-feira) – FECHADO

– FECHADO Dia 04/03 (Terça-feira) – FECHADO

– FECHADO Dia 05/03 (Quarta-feira de Cinzas) – A partir das 12h

É importante destacar que os horários mencionados não se aplicam às lojas do comércio varejista do Via Café Shopping, que são representadas pelas entidades convenentes.

Além disso, a CCT também traz uma previsão antecipada sobre o dia do Comerciário, celebrado anualmente em 30 de outubro. Para compensar as horas extraordinárias trabalhadas durante o período natalino de 2024, será necessário o cumprimento de 08 (oito) horas extras. Essa compensação está sendo tratada conforme o parágrafo único da cláusula referente ao Dia do Comerciário.

Para mais informações detalhadas, os comerciantes e empregados podem consultar a Convenção Coletiva de Trabalho no site oficial da ACIV: www.aciv.com.br.

Fonte: ACIV