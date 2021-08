Comércio de Varginha tem horário estendido para o Dia dos Pais

Segundo a Associação Comercial e Industrial de Varginha – ACIV – expectativa é que as vendas aumentem em 10% na comparação com 2020; Via Café Garden Shopping terá atrações especiais.

Redação CSul/Foto destaque: Guilherme Campos/CSul

Começou nesta quarta-feira (3), o horário especial do comércio para o Dia dos Pais em Varginha.

Nesta quinta-feira (4) e sexta-feira (5), as lojas abrem às 8h e fecham às 20h. Já no sábado (11), que antecede a data comemorativa, as lojas começam a funcionar também às 8h, mas fecharão às 18h. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Varginha – ACIV – a expectativa é que as vendas aumentem em 10% na comparação com 2020.

Intenção de compras

Uma pesquisa realizada pela ACIV nos últimos dias apontou que, mais de 60% dos consumidores deverão gastar até R$100 para presentear os pais no próximo dia 8, ainda conforme a pesquisa, boa parte dos consumidores deverá deixar as compras para última hora.

Conforme o estudo, 49,65% dos consumidores pretendem realizar as compras no cartão de crédito, com presentes entre R$50 e R$100, enquanto 26,95% pretendem pagar no dinheiro.

Segundo o levantamento, aproximadamente 53,90% dos consumidores disseram que pretendem realizar as compras na área central de Varginha, enquanto 26,24% pretendem comprar pela internet e 17,73% no Via Café Garden Shopping.

Via Café Garden Shopping

O Via Café Garden Shopping seguirá com seu horário de funcionamento padrão. Para o Dia dos Pais, o shopping preparou atrações especiais, como por exemplo, oficina de pai para filho e música ao vivo.

Confira horário e atrações abaixo: