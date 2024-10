Comércio de Varginha tem horário especial para o Dia das Crianças

Começa amanhã o horário especial para o Dia das Crianças, das 08h às 20h.

Foto: CSul

Devido ao Dia das Crianças, celebrado no próximo sábado, dia 12, o comércio de Varginha funcionará em horário estendido. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Varginha (ACIV), o horário especial terá início nesta quarta-feira (9), das 08h às 20h.

Os horários foram definidos em Convenção Coletiva de Trabalho, confira:

Dia 09, quarta-feira: 8h às 20h

Dia 10, quinta-feira: 8h às 20h

Dia 11, sexta-feira: 8h às 20h

Dia 12, sábado: FECHADO

Não se aplica para as atividades de gêneros alimentícios, tais como, hipermercados, supermercados e afins, bem como não se aplica para as lojas do comércio varejista do Shopping representadas pelas entidades convenentes.

Fonte: ACIV