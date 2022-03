Comércio de Varginha prepara ofertas e condições de compra especiais para o “Dia do Consumidor”

Henrique Avelar, assessor da ACIV, ressalta que o momento é de atrair o interesse dos clientes e concretizar vendas. Lojistas no Via Café Garden Shopping já estão se preparando para semana de ações.

As grandes marcas e lojas já ofertam promoções e condições de compra especiais para o Dia do Consumidor, que acontece na próxima terça-feira, 15 de março. Muitas companhias online tem queimado a largada e já ofertam aproximadamente 60% de desconto em alguns produtos.

Na edição do ano passado, entre os dias 02 e 15 de março, as lojas virtuais faturaram mais de R$6,3 bilhões de reais – um crescimento de 85% em comparação com o mesmo período de 2020. Já no dia 15, os e-commerces chegaram aos R$592 milhões, cerca de 10% do valor total de março.

Considerando isso, o “Dia do Consumidor” se estende para semana, formando o momento ideal para os empresários capricharem nos descontos. Com este cenário, a data torna-se essencial para impulsionar as vendas em muitas empresas — e obviamente, para os consumidores que buscam produtos com preços mais baixos.

Para o assessor de comunicação da Associação Comercial de Varginha (ACIV), Henrique Avelar, a data é o momento perfeito para movimentar as vendas no município. “Essa data é muito importante para o comércio varejista”, ressaltou.

Conforme o assessor, a criação de promoções especiais fica a critério de cada lojista. Contudo, Henrique ressalta que, neste momento é importante que os comerciantes inovem. “É um momento oportuno para os lojistas criarem promoções e descontos especiais”.

Ainda de acordo com ele, as promoções criadas para a data tem a possibilidade de “atrair novos clientes e concretizar vendas”.

O CSul, em contato com a assessoria do Via Café Garden Shopping foi informado, que serão realizadas ações durante a semana.

*Com informações InfoMoney e dcx.lett.digital