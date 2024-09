Comércio de Varginha estará fechado neste feriado de sábado (7)

Exceto gêneros alimentícios e comércio varejista do Via Café Shopping, que funciona em horário normal.

Foto: Guilherme Campos/CSul

Neste sábado, dia 7 de Setembro, é comemorado o Dia da Independência do Brasil. Nessa data, os brasileiros comemoram a ocasião em que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil gritando “independência ou morte”, tornando o Brasil independente de Portugal na mesma data, em 1822.

Em razão ao Feriado Nacional, neste dia 7 de setembro (sábado), o comércio de Varginha estará fechado, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho 2024. Exceto gêneros alimentícios e comércio varejista do Via Café Shopping, que funciona em horário normal. Confira:

Lojas e quiosques | 10h às 22h

Alimentação e lazer | 11h às 22h

Supermercado BH | 09h às 22h

Drogaria São Paulo | 09h às 22h

Academia Body Health | 08h às 14h

Cinemark | Conforme programação

Fonte: Redação CSul / Informações de ACIV e Via Café Shopping Center