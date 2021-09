Comerciantes de Varginha têm boa expectativa com aproximação da primavera

Novas coleções e tendências primavera/verão são aposta dos lojistas.

Redação CSul: Franciele Brígida / Foto destaque: Arquivo CSul

O frio já virou coisa do passado em Varginha e em muitas cidades da região. Com a chegada das ondas de calor, que seguem intensas nas manhãs e tardes do município, roupas mais leves, vestidos, shorts e bermudas já despontam no cenário urbano. A primavera só tem início no país no dia 22, porém as mudanças aceleradas no clima que a estação traz consigo já está fazendo mudanças, inclusive no vestuário dos mineiros.

O mês que é associado a diversos fatores, está principalmente atrelado as tendências de moda primavera/verão, o que movimenta o setor comercial. Devido à pandemia do novo coronavírus, vários segmentos tiveram quedas nas vendas, porém o setor de calçados e vestuários deverá ter uma boa temporada.

Conforme o economista da Fiemg, Marcos Marçal, o setor calçadista enfrentou dificuldades no último ano, não só pelas restrições de circulação das pessoas nas cidades, mas também devido à própria interrupção na indústria, visando manter o controle dos casos nas unidades fabris. Contudo, para o presidente do Sindicato da Indústria de Calçados do Estado de Minas Gerais, Luiz Barcelos, a chegada do segundo semestre do ano deverá dar mais gás ao setor.

Tanto o segmento de vestuário como o de calçados, ainda contam com as vantagens de faturamento nos meses de outubro e novembro. Já que, com a aproximação do fim do ano, as vendas se concentram na Black Friday e compras de Natal.

Comerciantes otimistas em Varginha

Quem passeia pela área central da cidade ou no Via Café, já percebe a mudança nas vitrines; botas e calçados fechados já foram substituídos por sandálias e scarpins. Enquanto os longos casacos e jaquetas, foram trocados por vestidos florais e regatas. Ao CSul, comerciantes de Varginha destacaram a boa expectativa com a chegada da nova estação e detalharam os principais produtos das tendências primavera/verão.

Para Maria Marcela, gerente de uma loja de roupas da cidade, a expectativa é ótima. “As pessoas estão bem mais confiantes e animadas. A procura já está alta por vestidos florais, curtos e leves. Shorts e saias também são muito procurados. Peças mais frescas e confortáveis são ideias nesta época do ano”.

Sobre a moda masculina, a gerente destacou a preferência para looks mais básicos. “A procura é grande para bermudas estilo short praia, regatas e camisetas básicas para o dia a dia”.

Segundo Maria, as cores mais procuradas no momento são tons mais claros, como verdes suaves e tons pastéis, além de estampas e peças na cor laranja.

No segmento calçadista, a expectativa não é diferente. Segundo Robson da Cruz, gestor de uma das lojas do setor na cidade, o mês de setembro é sempre positivo. “A expectativa é sempre muito boa para setembro, novas coleções chegando e tendências divertidas e coloridas”.

Conforme o gestor, as cores mais leves e os calçados mais confortáveis são os mais procurados nesta época. “Já estamos tendo procura em sapatos e sandálias de cores leves, calçados confortáveis e saltos baixos”.

Ainda segundo Robson, o público masculino segue optando por calçados confortáveis e cheios de estilo. “A procura por tênis é alta, mule, chinelos e sandálias. Geralmente, a procura é sempre em tons mais neutros ou escuros, porém o laranja está ganhando cada vez mais popularidade nos calçados”.

*Com informações Diário do Comércio