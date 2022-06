Comenda do mérito social mãe Rosa é concedida à Sra Margarida Canalonga Coutinho

Homenageada está acamada e não pode comparecer à sessão, os filhos e netos a representaram.

Foi entregue, na noite de ontem (30), a primeira Comenda do Mérito Social Mãe Rosa. A honraria, concedida pela presidente da Câmara de Varginha, vereadora Zilda Silva, foi entregue à família da senhora Margarida Canalonga Coutinho.

Como a homenageada está acamada e não pode comparecer à sessão, os filhos e netos a representaram. “Estamos muito honrados com a homenagem à minha mãe, principalmente por ela receber essa honraria em vida.

Desde muito jovem, com poucos recursos, ela sempre fez muita caridade e quando conheceu a Maria Rosa e o projeto que ela tinha, se empenhou em ajudar. Legalizou o Abrigo Santo Antônio e conseguiu recursos para o local. Minha mãe ajudou muitas pessoas, que iam até nossa casa e ela doava o que tinha na nossa despensa. A partir daí, pegava os endereços dessas pessoas e ajudava em suas próprias casas. Isso foi feito por décadas e trazia felicidades a ela. Tenho certeza que é muito merecida essa homenagem concedida por essa Casa”, declarou José Alberto Coutinho, filho de Margarida. As filhas Paula e Roberta, além dos netos, também estiveram presentes na sessão.

Para a presidente da Câmara, vereadora Zilda Silva, não poderia haver momento mais oportuno para a entrega da Comenda. “Não teria época melhor do que o mês de maio para realizar essa entrega. Maria Rosa foi mãe de muitos órfãos e a Dona Margarida, além de seus filhos, adotou muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Mulheres e mães na concepção da palavra, que cuidam sem esperar nada em troca. Que oferecem o amor acima de tudo. Em nome dessas duas mulheres e mães estendemos as homenagens à todas as mães”, disse Zilda Silva.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha