Com sucesso de público, Varginha recebeu o CineSolarzinho nesta quarta, dia 11

Com sucesso de público, muita animação e pipoca, o CineSolarzinho aconteceu ontem na Praça do ET. Foram exibidos três curtas-metragens brasileiros e o filme infantil “Detetives do Prédio Azul 2 – O Mistério Italiano. Com patrocínio da CPFL Energia e apoio do Instituto CPFL e da Prefeitura Municipal de Varginha, por meio da Fundação Cultural de Varginha, o cinema movido a energia solar é a proposta do CineSolarzinho.

Estiveram presentes, além da equipe do CineSolar e da Fundação Cultural, o representante da CPFL Luciano Sene, o diretor superintendente da Fundação Cultural Marquinho Benfica e o vice-prefeito e prefeito em exercício Leonardo Ciacci.

Para o diretor superintendente da Fundação Cultural de Varginha, Marco Aurélio Benfica, “a proposta de misturar arte e sustentabilidade é muito interessante, principalmente para que as crianças entendam as vantagens da energia limpa e renovável, tão importante para o nosso futuro.”

De acordo com Leonardo Ciacci, “é uma grande satisfação receber em nossa cidade iniciativas como essa, que trazem, além de diversão, conscientização para o público sobre novas possibilidades da captação e utilização prática da energia, de uma forma leve e descontraída.”

A sessão teve entrada gratuita e distribuição de pipoca e o público pôde ainda conhecer a estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz, instalada no próprio veículo que carrega todo o cinema.

Foto: Prefeitura de Varginha

A 2ª Edição do CineSolarzinho é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CPFL e apoio do Instituto CPFL e da Prefeitura Municipal de Varginha, por meio da Fundação Cultural de Varginha, e é realizada pela Brazucah Produções e Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha