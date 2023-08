Com recorde de púbico e vendas, Via Café Shopping Center celebra crescimento e novas operações

O número de visitantes ao empreendimento aumentou 28% em relação a 2022.

Foto: Divulgação Via Café Shopping Center

Após superar a projeção nacional e fechar o 1º semestre de 2023 com números expressivos em vendas e visitantes, o Via Café Shopping Center celebra mais uma conquista. No mês de julho, o empreendimento bateu recorde de público e de faturamento, desde a sua abertura, há sete anos.

De acordo com a administração do Via Café, em julho de 2023, o shopping bateu recordes de vendas totais, com crescimento de 19% no comparativo com o mesmo período do ano passados. E o bom momento do Via Café Shopping Center se torna ainda mais expressivo ao se levar em consideração que, este ano, o número de visitantes ao empreendimento aumentou 28% em relação a 2022.

De acordo com o gerente de vendas e marketing, Leonardo Andrade, o crescimento do Via Café é obtido mês a mês por um conjunto de fatores. “Nosso mix de lojas e as ações variadas de entretenimento contribuem diretamente para esse resultado. Além disso, nestas férias, também pudemos contar com a estreia do filme ‘Barbie’ que trouxe pessoas de toda a região para o nosso shopping”, afirma.

Novas operações

E as boas projeções se mantém para o segundo semestre de 2023. Segundo o gerente, novas operações estão chegando para tornar ainda mais diferenciada, a experiência dos clientes. “O Parque Corinto já é um grande sucesso e, nos próximos dias, iremos inaugurar a cafeteria Go Coffee e a La Semijoias. Em breve, duas operações internacionais também vão somar o nosso mix: Calvin Klein e a Tommy Hilfiger”, diz.

Fonte: Luciana Trindade