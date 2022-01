Com mais de 200 mil doses aplicadas, Varginha sinaliza vacinação em crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19

Primeira pessoa a receber vacina contra o vírus na cidade, senhor José Ferreira, o ‘Mudinho’, do Lar São Vicente de Paulo, morreu nesta segunda-feira.

Redação CSul/Foto destaque: Gil Leonardi/Imprensa MG

Varginha segue imunizando seus moradores contra a Covid-19. Segundo boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde neste domingo (2), o município já havia aplicado 236.228 doses de vacinas contra o vírus, sendo 111.222 da primeira dose, 102.901 da segunda dose e 2.615 das doses únicas (totalizando 105.516 pessoas vacinadas na cidade, com a segunda ou única dose). Vale ressaltar, também, que 19.490 doses de reforço já foram aplicadas.

Vacinação em crianças de 5 a 11 anos

Quem também deverá ser imunizada nos próximos dias são crianças de 5 a 11 anos. Segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, as vacinas para as crianças deste grupo devem começar a chegar no estado em janeiro. “Já existe uma sinalização do Ministério da Saúde de que o envio das doses iniciará no próximo mês”, disse. Ainda conforme o médico, Minas Gerais não exigirá a receita médica para a vacinação infantil.

De acordo com as especificações da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), para este público-alvo deverá ser usada a a vacina Comirnaty, da Pfizer. A Coordenadoria Estadual de Imunização informou que é preciso aguardar o Ministério da Saúde enviar as doses que são específicas para crianças.

Para se vacinar, as crianças deverão estar acompanhadas por pais e/ou responsáveis, com documento de identificação e cartão de vacinas.

Morre o primeiro vacinado contra a Covid-19 em Varginha

Nesta segunda-feira (3), morreu a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 em Varginha. Trata-se do senhor José Ferreira, mais conhecido por ‘Mudinho‘, de 111 anos. Ele, que morava no Lar São Vicente de Paulo desde 1947, teve sua morte confirmada pela própria instituição.

José Ferreira, conhecido por ‘Mudinho’, de 111 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 em Varginha/Foto: Divulgação

Mudinho foi imunizado em janeiro de 2021 contra o novo coronavírus. À época, sendo a primeira pessoa a ser vacinado contra o vírus no município.

Em nota, o Lar São Vicente confirmou a morte de José Ferreira. “Hoje nos despedimos no nosso querido Sr. José Ferreira (Mudinho) que com seus 111 anos muito nos ensinou e alegrou….O senhor fará muita falta no nosso Lar e jamais será esquecido pelos que tiveram a honra de te conhecer”.

Segundo a instituição, a causa da morte foi um câncer, descoberto de forma recente e, devido à idade avançada, ‘Mudinho’ não resistiu.

Conforme a nota, a despedida de “Mudinho” foi realizada através de uma linda homenagem dos seus amigos, idosos residentes e funcionários da Instituição em um momento de oração.

Natural de Carmo da Cachoeira, José Ferreira completaria 112 anos na próxima segunda-feira (10). Ele era o morador mais antigo do Lar.