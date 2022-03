Com homenagem a empresário Mauro Brito, prefeitura de Varginha inaugura rotatória na Vila Paiva

Segundo a administração municipal, espaço foi projetado para atender o alto número de veículos que passam pela região, visando também trazer à população que circula pela Avenida Aristides Paiva mais segurança. Rotatória recebeu o nome do empresário, que faleceu em 2014.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha inaugurou, nesta terça-feira (15), no alto da Vila Paiva, a rotatória Mauro Brito. Segundo a administração municipal, o espaço foi projetado para atender o alto número de veículos que passam pela região, visando também trazer à população que circula pela Avenida Aristides Paiva mais segurança.

O nome da rotatória foi idealizado após um proposição da vereadora e presidente da Câmara Municipal de Varginha, Zilda Silva. Natural de Machado, o empresário Mauro Brito mudou-se para Varginha em 1951, onde constituiu sua família. Iniciou sua vida profissional na antiga Companhia Sul Mineira de Eletricidade, hoje, CEMIG, onde trabalhou por 22 anos. Foi fundador e presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Hidroelétrica do Sul de Minas, adquirindo e reformando o prédio que ainda hoje abriga essa agremiação situada na Rua Tiradentes.

Presidiu o CEAPS – Consórcio de entidades de Assistência e Promoção Social de Varginha, trabalhando em prol dos mais necessitados e com esse propósito levou a Feira da Paz para o Parque de Exposições de Varginha, onde arrecadava fundos para s obras assistenciais do município. Mauro também foi o organizador de vários carnavais na cidade.

A convite do então presidente da República, Itamar Franco, ocupou o cargo de Conselheiro das Florestas Rio Doce. Foi presidente do Rotary Club e do Lions Club e, também, criador da rede de Postos Britto’s e da distribuidora de óleos lubrificantes, a COVALUB, geradores de emprego e renda para Varginha.

O homenageado faleceu em janeiro de 2014, deixando um legado de homem exemplar, tendo compartilhando sua vida com a esposa Gioconda, com quem viveu por mais de 60 anos.

“Entregamos mais uma importante obra para nossa população. Pode parecer simples, apenas uma rotatória, porém, o diferencial é tratar-se de uma obra que veio para solucionar o caótico trânsito no alto da Vila Paiva, uma região que se desenvolveu tornando-se via de acesso a vários bairros, com intenso fluxo de veículos e pessoas para suas caminhadas. A grandeza da obra a tornou merecida do nome de uma grande homem, o empresário Mauro Brito, que deixou um legado de prosperidade e humanidade” – disse o prefeito Vérdi Melo.

Já o vice-prefeito Leonardo Ciacci disse se sentir honrado pela homenagem ao empresário.

A solenidade contou com a presença de familiares de Mauro Brito. Sua esposa, dona Gioconda, seus filhos Paulo, Regina e Mauro Sérgio Brito e os netos Daniel, Rafael, Giovana, Natália e Paulo Francisco. “Hoje vivemos uma grande emoção, quando emprestamos o nome do nosso pai para uma importante obra da administração Vérdi e Leonardo. Hoje eu entendo que denominar espaços públicos com nome de pessoas que colaboraram para com o desenvolvimento da cidade é contar uma história. É preservar a memória daqueles que já se foram. Por isso, nossa gratidão por essa linda homenagem ao nosso pai Mauro Brito”, disse o filho do homenageado, Mauro Sérgio Brito.