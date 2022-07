Colônia de férias é realizada de 18 a 22 de julho, no Via Café

Atividades são destinadas a crianças de 2 a 12.

Foto: Via Café Garden Shopping

Brinquedos infláveis, boliche, cinema, caça ao tesouro, gincanas recreativas, oficina de slime e show infantil são apenas algumas das atividades disponíveis, na próxima edição da Colônia de Férias Garden, que ocorrerá de 18 a 22 de julho, no Via Café Garden Shopping.

As atividades são destinadas a crianças de 2 a 12 anos e quem participar poderá aproveitar as tardes e se divertir bastante no shopping, das 13h às 17h. As inscrições estão abertas e custam a partir de R$ 160, para a semana toda de brincadeiras, mas há também a opção de diária, ao valor de R$ 70. Mais informações podem ser obtidas no Pararatibum Park, pelo telefone (35) 99112-5223.

“Sabemos da preocupação dos pais em terem uma opção segura e interativa para as crianças, durante as férias de julho. E é exatamente isso que encontram aqui no shopping, um local onde podem brincar e se divertir bastante sem que os pais se preocupem. Isso porque a nossa colônia de férias é realizada sob a supervisão de monitores e realizada em espaço determinado, com climatização e muito conforto para a criançada, com atividades que conciliam entretenimento com desenvolvimento social e motor”, afirma a gestora de Marketing do Via Café, Etienne Bandeira.

Fonte: Assessoria Via Café Garden Shopping