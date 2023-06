Colisão frontal entre caminhões na Avenida dos Tachos deixa um ferido

A equipe de resgate dos bombeiros juntamente com o SAMU prestou os primeiros socorros ao condutor ferido e o conduziu para o Hospital Bom Pastor, onde receberá atendimento médico especializado.

Foto: Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Varginha foi acionado por volta das 10h30, através do número de emergência 193, para atender a um acidente envolvendo dois caminhões na Avenida dos Tachos, zona rural da cidade.

Segundo informações preliminares, uma colisão frontal ocorreu entre um caminhão amarelo modelo 1513 e um caminhão de cor branca. No momento do acidente, apenas os condutores estavam presentes nos veículos.

O condutor do caminhão amarelo, um homem de 62 anos de idade, escapou ileso e recusou atendimento médico oferecido pelos bombeiros. Por outro lado, o motorista do caminhão branco, um jovem de 25 anos, encontrava-se consciente e orientado, mas apresentava cortes contusos na face, membros superiores e membros inferiores.

A equipe de resgate dos bombeiros juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros ao condutor ferido e o conduziu para o Hospital Bom Pastor, em Varginha, onde receberá atendimento médico especializado.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também esteve presente no local para tomar as devidas providências e investigar as circunstâncias que levaram ao acidente. A causa do ocorrido ainda será objeto de análise e apuração pelas autoridades competentes.

Fonte: Corpo de Bombeiros