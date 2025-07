Colisão entre carro e moto termina com poste derrubado e um ferido em Varginha

Os dois veículos foram removidos por irregularidades.

Foto: CSul

Na noite do último sábado (19/07), por volta das 21h40, um acidente de trânsito foi registrado na Avenida dos Imigrantes, no bairro São Miguel Arcanjo, em Varginha. A colisão envolveu um automóvel GM Celta e uma motocicleta Honda CG 160, resultando em uma vítima com lesões graves.

O acidente ocorreu quando o veículo GM Celta, conduzido por uma mulher de 42 anos, realizava uma conversão à esquerda para acessar a Rua Vicente Grecco. Neste momento, houve a colisão com a motocicleta que seguia na mesma direção. Com o impacto, o automóvel ainda colidiu contra um poste de iluminação pública.

O condutor da motocicleta, um homem de 18 anos, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao atendimento médico. Já a condutora do automóvel teve apenas escoriações leves no joelho e recusou encaminhamento hospitalar.

Durante os procedimentos, a Polícia Militar constatou que o veículo GM Celta estava com o licenciamento em atraso, sendo removido ao pátio credenciado. A motocicleta também foi apreendida, pois o condutor não possuía habilitação para conduzir o veículo.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Varginha para providências subsequentes.

Fonte: PMMG