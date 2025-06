Colisão em Varginha envolve menor de idade e viatura dos Bombeiros

Não houve demais vítimas ou feridos no local.

Foto: CSul

Na manhã desta quarta-feira (18/06), a Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Varginha foi acionada para atendimento a uma ocorrência de colisão envolvendo dois veículos, na rua Rogaciano Francisco Coelho, em Varginha.

Ao chegarem no local, foi constatado que o veículo Fiat Palio, cor azul, conduzido por um menor de 17 anos, colidiu na traseira de um segundo veículo Fiat Palio, cor branca, o qual, em decorrência do impacto, colidiu na traseira de uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que também se deslocava na via.

O condutor do segundo veículo relatou desconforto e dor na região cervical, porém recusou atendimento pré-hospitalar. Não houve demais vítimas ou feridos no local.

A Polícia Militar compareceu, assumiu a condução da ocorrência e adotou as providências legais cabíveis, inclusive acionando o delegado de plantão, o qual informou que não haveria acionamento da perícia técnica para o local.

Fonte: Corpo de Bombeiros