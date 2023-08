Coletor de lixo se fere com seringas descartadas incorretamente

Agulhas e seringas não devem ser descartados nos sacos de lixo comum.

Foto: Prefeitura de Varginha

Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA, informa toda população sobre o descarte irregular de seringas com agulhas no lixo doméstico.

O descarte inadequado de seringas, agulhas e outros materiais perfuro-cortantes no lixo comum pode trazer consequências graves para a saúde dos profissionais que trabalham diretamente com a coleta do lixo urbano.

Acidente:

Na última sexta-feira (04), o coletor Alex, ao retirar o lixo em um condomínio da cidade, acidentou-se com 8 agulhas que haviam sido depositadas no lixo comum, sem proteção ou identificação.

Agulhas e seringas não devem ser descartados nos sacos de lixo comum. O material, quando utilizados para finalidade de tratamento/saúde (aplicação com uso de medicamentos ou substâncias específicas em pessoas e animais), deve ser colocado em embalagens rígidas (recipiente plástico como por exemplo) e levado a Unidade Básica de Saúde do bairro para a devida destinação, conforme dispõe a Lei de nº 9605/1988 e a Política Municipal de Meio Ambiente 2.974/97.

“Todos os coletores estão expostos as consequências do descarte irregular de seringas e agulhas. Até quando a imprudência e falta de consciência por parte de algumas pessoas vai continuar machucando e levando preocupação a nós coletores de lixo?” disse o coletor Robson Júnior.

Fonte: Prefeitura de Varginha