Colégios do Grupo Unis marcam presença no 9º Congresso Internacional com atividades enriquecedoras para os alunos

Os estudantes do Ensino Médio e do 9º ano do Ensino Fundamental dos Colégios Alpha, CRA, Nova Geração e Travessia marcaram presença no evento.

Foto: Grupo Educacional Unis

O 9º Congresso Internacional do Grupo Unis contou com a participação de cerca de 300 alunos dos colégios mantidos pela instituição, proporcionando uma experiência enriquecedora de aprendizado e troca de conhecimentos. Os estudantes do Ensino Médio e do 9º ano do Ensino Fundamental dos Colégios Alpha, CRA, Nova Geração e Travessia marcaram presença no evento.

Com a proposta de integrar alunos, educadores e pais em torno de temas atuais e relevantes, o congresso ofereceu uma ampla gama de palestras e atividades, com destaque para uma palestra voltada aos pais, que teve como objetivo proporcionar uma maior compreensão do contexto educacional e das propostas pedagógicas adotadas pelas instituições. As palestras do congresso abordaram diversos temas essenciais para a formação dos jovens, como sustentabilidade, multiculturalismo, diversidade, mercado de trabalho, competências socioemocionais e saúde mental. Essas atividades ocorreram de forma presencial, no dia 25 de maio, na Cidade Universitária do Grupo Unis, em Varginha, e contaram ainda com uma programação online, permitindo a participação de um público ainda mais amplo.

Além das palestras, os alunos tiveram a oportunidade de participar de um concurso de curta-metragem, exposições artísticas e desafios práticos junto aos alunos da graduação. Essas atividades ocorreram ao longo da semana do congresso, que se estendeu de 22 a 26 de maio, proporcionando uma imersão completa no ambiente acadêmico e promovendo a interação entre diferentes níveis de ensino.

O Prof. Paulo de Tarso Motta Ferreira, diretor do Núcleo de Educação Básica do Grupo Unis, expressou sua satisfação com o sucesso do evento: “O 9º Congresso Internacional foi uma oportunidade única para os nossos alunos expandirem seus horizontes, adquirirem novos conhecimentos e refletirem sobre temas de grande relevância. Estamos felizes em proporcionar uma experiência enriquecedora que contribui para a formação integral dos estudantes e fortalece a parceria entre família e escola”.

O Grupo Unis reforça seu compromisso com a educação de qualidade, a promoção do pensamento crítico e o desenvolvimento integral dos alunos, visando prepará-los para os desafios do futuro. O sucesso do 9º Congresso Internacional destaca a importância de eventos dessa natureza para a formação de jovens conscientes e engajados na sociedade.

Fonte: Grupo Educacional Unis