Coffee Connect traz rodada de negócios para cafés especiais

Momento contará cupping e certificação realizada pela BSCA

Foto: Coffee Connect

O Fórum Coffee Connect trará uma excelente oportunidade para os cafeicultores: a rodada de negócios de cafés especiais. Organizada pelo SEBRAE Minas, o momento traz uma oportunidade valiosa para que cafeterias, torrefações e stakeholders locais acessem cafés certificados e de alta qualidade. A rodada permitirá que os participantes realizem negócios diretos com os produtores, criando um espaço propício para conexões e negociações futuras.

O acesso fácil e em contato direto com o produtor, a cafés que atendem aos rigorosos padrões de certificação do mercado, garantem grãos com excelência sensorial e práticas sustentáveis. A novidade chega para impulsionar e colaborar ainda mais para o desenvolvimento e inovação no setor de cafés especiais do Brasil.

Os cafés disponíveis na rodada de negócios, serão certificados pela BSCA, uma das pioneiras no Brasil em certificação de qualidade. Esse processo visa garantir que os cafés especiais brasileiros proporcionem uma experiência sensorial superior, além de promover práticas agrícolas sustentáveis e transparentes.

O espaço deve reunir micro produtores de cafés especiais de diversas regiões e compradores das regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, incluindo cafeterias, torrefadores e outros stakeholders da cadeia produtiva do café.

A rodada de negócios acontecerá a partir do dia 28 de novembro, durante o Coffee Connect, em Varginha, no Centro de Excelência em Cafeicultura. O Coffee Connect é uma realização do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais em parceria com a Plata Digital.

Fonte: Larissa Moura