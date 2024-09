Coffee Connect recebe o Coffee Degusta, Encontro Brasileiro de Classificadores e Degustadores de Café

Foto: Coffee Connect

O Coffee Connect sediará o Encontro Brasileiro de Classificadores e Degustadores de Café, o Coffee Degusta. Este evento é exclusivo para associados da ABCD, Associação Brasileira dos Classificadores e Degustadores de Café, e acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro. A ação reunirá especialistas renomados de todo o Brasil em uma jornada de aprendizado, atualização e troca de experiências.

O Coffee Degusta, promovido pela ABCD, tem como principal objetivo oferecer uma plataforma de atualização para degustadores profissionais. Este encontro proporcionará uma oportunidade para discutir as tendências mais recentes do mercado, compartilhar conhecimentos e aprimorar habilidades técnicas essenciais para a análise sensorial dos cafés.

Dentre os destaques do evento, teremos a presença de Sílvio Leite, head-judge de concursos internacionais como o Cup of Excellence. Silvio, um dos maiores especialistas em análise sensorial de cafés no Brasil, conduzirá as sessões de degustações e calibragem, compartilhando suas percepções sobre as complexidades e nuances das expressões sensoriais dos cafés.

Embora o Coffee Degusta seja voltado para profissionais do setor, o público terá a oportunidade de assistir e acompanhar as atividades do evento, aproveitando para se conectar com os maiores especialistas da área.

O público interessado em assistir ao Coffee Degusta deve se inscrever no Coffee Connect através do site oficial. O Coffee Connect é uma realização da Plata Digital com o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais.

Fonte: Larissa Moura