Clássico da Literatura infantil será apresentado neste domingo no Museu Municipal

Espetáculo “João e Maria e a Bruxa Lelé da Cuca” é baseado na obra de Maria Clara Machado.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

O projeto “Visite o Museu no Primeiro Domingo do Mês” prossegue neste final de semana e pretende divertir as crianças neste domingo (03). Com grande sucesso de público nas últimas apresentações, será a vez do espetáculo infantil “João e Maria e a Bruxa Lelé da Cuca” com exibição para toda criançada às 15 horas.

Os convites podem ser retirados a partir desta quinta-feira (30/06) gratuitamente na sede do Museu, localizada na Praça Governador Benedito Valadares, 141 – Centro (logo abaixo da Igreja Matriz). Serão disponibilizados 100 lugares. Além do espetáculo, o Museu estará aberto à visitação das 11h às 17h.

O espetáculo “João e Maria e a Bruxa Lelé da Cuca” é baseado na obra de Maria Clara Machado, “João e Maria” com livre adaptação de Lindon Lopes e Marcos Misael. Conta a história dos irmãos que são abandonados pela madrasta na fria e desconhecida escuridão da floresta. Lá eles conhecem a Bruxa que tem uma deliciosa casa de doces feita de delícias e guloseimas. Neste maravilhoso universo de puro encantamento, João e Maria viverão uma fantástica aventura para encontrar o caminho de volta para casa e passarão por momentos de medo, surpresa, alegria e esperança. A duração é de 45 minutos e a classificação livre.

Para o diretor do Museu Municipal, Lindon Lopes, “o poder do teatro proporciona um ambiente mágico, que sempre nos presenteia com cenas vibrantes e emocionantes. A história é sempre contada pelos pais e apresenta um retrato cultural importante por meio da história de Maria Clara Machado, uma das principais escritoras da história do Brasil. Que as famílias possam aproveitar a peça proporcionada pelo Museu para respirar cultura e viver cenas de diversão e entretenimento”.

A produção do espetáculo distribuirá guloseimas para as crianças e também adianta que, se o tempo estiver chuvoso, a peça será adiada, já que ela acontece no jardim do Museu. A ação é realizada pela Associação Artística Viva Cultura, com apoio Prefeitura de Varginha e Fundação Cultural.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha