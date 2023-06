CISSUL/SAMU recebe visita técnica do SAMU municipal de Nova Lima

Eles conheceram alguns setores administrativos, a Central de Regulação onde são realizadas as triagens de todas as ligações dos cidadãos que necessitam do atendimento de urgência e emergência 192

Foto: CISSUL/SAMU

Nos dias 22 e 23 de junho, o CISSUL/SAMU recebeu em sua sede administrativa, a visita do SAMU Municipal de Nova Lima/MG, representado por Jaqueline Araújo Nunes, Diretora de Urgência e Emergência de Nova Lima/MG, Sabrina Pessoa Ferreira, Gerente do SAMU Municipal e Michelle Batista Soares, Responsável Técnica de Enfermagem do SAMU Municipal.

A visita foi conduzida pelo Secretário Executivo do CISSUL/SAMU, Filipe Batista, juntamente com a Gerente Administrativa, Maria Eugênia Nunes, Coordenadora de Enfermagem, Elaine de Oliveira e Instrutor do NEP, João Otávio Braz Júnior.

A finalidade da visita foi conhecer os processos que envolvem as rotinas administrativas, educacionais e operacionais do CISSUL, considerado o maior consórcio de saúde do país em número de municípios consorciados.

Na ocasião eles conheceram alguns setores administrativos, estiveram na Central de Regulação onde são realizadas as triagens de todas as ligações dos cidadãos que necessitam do atendimento de urgência e emergência 192 e no NEP – Núcleo de Educação Permanente, departamento responsável pelas capacitações e treinamentos dos colaboradores e profissionais de saúde que atuam nos municípios consorciados.

O CISSUL/SAMU, agradece a visita e ressalta a importância da parceria entre os Samus Municipais no principal objetivo de “SALVAR VIDAS”.

Fonte: CISSUL/SAMU