CISSUL SAMU participa do maior evento municipalista de Minas Gerais

Evento tradicional da Associação Mineira de Municípios reuniu 11 mil pessoas para discutir os desafios das prefeituras do estado

Foto: CISSUL/SAMU

O CISSUL SAMU marcou presença com stand próprio no 40º Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela AMM, nos dias 06 e 07 de maio, na Expominas, em Belo Horizonte.

O congresso mineiro é voltado para prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, agentes públicos e sociedade civil discutirem as perspectivas e desafios das administrações públicas municipais.

A programação inclui palestras, workshops e painéis de discussão interativos voltados para o fortalecimento das habilidades dos gestores e agentes públicos. Em 2025, o tema do evento foi “Capacitação e Gestão Estratégica: as chaves para um mandato de sucesso”.

Com público recorde de cerca de 11 mil pessoas, o evento foi uma oportunidade única para dar visibilidade ao trabalho do SAMU em Varginha e no Sul de Minas Gerais, fortalecer parcerias e conscientizar milhares de gestores e cidadãos sobre a importância do serviço pré-hospitalar regionalizado.

O CISSUL SAMU segue comprometido e firme na missão de salvar vidas e ampliar o reconhecimento da saúde pública de qualidade que é construída todos os dias!

Fonte: CISSUL/SAMU