CISSUL SAMU firma parceria com Corpo de Bombeiros para operação dos serviços ao Sul de Minas

Foto: CISSUL/SAMU

O CISSUL SAMU reuniu-se recentemente com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais em Bueno Brandão para alinhar um convênio de cooperação entre as duas instituições, com o objetivo de otimizar o atendimento às urgências e emergências no Sul de Minas. O convênio permitirá que as chamadas para o número 193 sejam gerenciadas pela central operativa do CISSUL/SAMU, com ambos os serviços coordenados por uma única central. Essa integração visa resolver problemas como duplicidade de ocorrências, envio incorreto de recursos, falta de suporte na segurança da ocorrência e transporte de pacientes para unidades hospitalares inadequadas.

Na ocasião, estiveram presentes o Presidente do Cissul/Samu e Prefeito de Bueno Brandão, Silvio Félix; a Gerente Administrativa, Maria Eugênia Nunes; a Diretora Médica, Letícia Magalhães; a responsável pelo Controle Interno, Kênia Mendes; a Coordenadora da Enfermagem e Interina do NEP , Elaine Oliveira; e a Secretária de Saúde de Bueno Brandão, Jéssica Riciatti, juntamente com os representantes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Coronel Edirlei Viana e Major Guilherme Soares.

A reunião estabeleceu o convênio, que agora está em fase de ajustes técnicos para iniciar a operacionalização conjunta. O CISSUL/SAMU agradece o empenho e o compromisso do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e continua buscando soluções para manter o serviço de forma eficiente, cumprindo sua principal missão: “salvar vidas”.

Fonte: CISSUL/SAMU