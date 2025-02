CISSUL SAMU celebra 10 anos em Varginha

Evento contou com a presença de prefeitos, gestores de saúde, ex-prefeitos, parlamentares, autoridades locais e regionais, além dos colaboradores do CISSUL SAMU.

Foto: CISSUL SAMU

Na última sexta-feira (21/02), o CISSUL SAMU comemorou seus 10 anos de operação, uma trajetória iniciada em 31 de janeiro de 2015, com um evento especial realizado no Aqua Club de Varginha. A celebração não se limitou apenas ao aniversário da instituição, mas também incluiu a cerimônia de posse da nova diretoria para o biênio 2025/2026.

O evento contou com a presença de prefeitos, gestores de saúde, ex-prefeitos, parlamentares, autoridades locais e regionais, além dos colaboradores do CISSUL SAMU. Durante a cerimônia, foram realizadas diversas homenagens a ex-prefeitos que desempenharam papel fundamental na história do CISSUL SAMU, bem como a colaboradores que se destacaram por sua dedicação, comprometimento e conduta exemplar ao longo dos 10 anos de funcionamento.

Outro momento importante foi o descerramento das placas referentes ao biênio 2021/2022 e 2023/2024, que agora fazem parte da Galeria dos Conselheiros e Diretores Executivos do CISSUL SAMU, reconhecendo o trabalho e o empenho daqueles que contribuíram para o desenvolvimento da instituição.

A cerimônia também marcou a posse oficial da nova diretoria, que terá como presidente do Conselho Diretor o Prefeito de Caldas, Ailton Goulart, e como presidente do Conselho Fiscal, o Prefeito de Alpinópolis, Rafael Freire. Em seu discurso, Ailton Goulart destacou a importância dos colaboradores do CISSUL SAMU para o sucesso da instituição, enfatizando o impacto direto de suas ações no salvamento de vidas ao longo dessa década de funcionamento. Ele também reforçou o compromisso de aprender, melhorar e contribuir de maneira efetiva e humanizada para o contínuo crescimento do CISSUL SAMU.

O evento foi concluído com a entrega de três novas ambulâncias para os municípios de Varginha, Passos e Itajubá, marcando um passo significativo na renovação da frota do CISSUL SAMU. Essas novas Unidades de Suporte Avançado (UTI Móvel) são instrumentos essenciais que permitirão um atendimento ainda mais rápido e eficiente em situações de emergência, garantindo o melhor suporte possível às vítimas. Além disso, o evento também comemorou a chegada de uma nova aeronave modelo EC145-D3, entregue pelo Governo de Minas Gerais, avaliada em R$82 milhões. Esta aeronave, uma das mais modernas da sua categoria, está equipada com tecnologia de ponta, proporcionando maior segurança e agilidade no transporte de pacientes críticos.

Em um momento tão significativo, o CISSUL SAMU reafirma seu compromisso com a vida, com a excelência no atendimento e com o constante aprimoramento de seus recursos. Com uma nova gestão, novas conquistas e uma equipe dedicada, seguimos firmes em nossa missão de salvar vidas e transformar a saúde de nossa região. Este é apenas o começo de um novo ciclo, onde cada passo dado é uma vitória em nome da saúde e bem-estar da nossa população. Juntos, continuaremos escrevendo essa história de sucesso, superando desafios e conquistando novos horizontes.

Fonte: CISSUL SAMU