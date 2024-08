Cinemaz Festival acontece de 12 a 17 de agosto

O festival se destaca pela diversidade e inclusão, garantindo que todas as sessões, debates, workshops e apresentações artísticas sejam gratuitos e acessíveis ao público em geral.

Foto: Divulgação

O CINEMAZ FESTIVAL é um evento cinematográfico e cultural de destaque, realizado em diversas cidades de Minas Gerais, incluindo Varginha, Elói Mendes, Campanha e Carmo da Cachoeira. As exibições de 2024 acontecerão de forma híbrida, tanto presencialmente nas salas de cinema CINEMAZ quanto online, através da plataforma do Festival, entre os dias 12 a 17 de agosto.

A singularidade do CINEMAZ FESTIVAL reside em seu compromisso com a “Mineiridade”, proporcionando espaço para cineastas locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais apresentarem seus filmes em diversas categorias. E ainda assistir muita arte e apresentações da cultura local nos intervalos das exibições. Reconhecido como um dos principais festivais de cinema independente do estado, o evento abrange curtas-metragens de ficção, animação e documentários.

Além das exibições, o festival inclui uma oficina de Introdução Cinematográfica com profissionais de renome, oferecendo ao público uma introdução aos processos de criação audiovisual, desde a concepção do roteiro até a pós-produção, incentivando a experimentação e o desenvolvimento de novas produções locais.

O CINEMAZ vai além das exibições de filmes, promovendo debates, oficinas e um tour cultural com apresentações de artes integradas regionais nos intervalos dos filmes. Isso oferece aos visitantes um mergulho na cultura regional e abre portas para novos cineastas filmarem na cidade. O objetivo do festival é fomentar futuras produções cinematográficas, promovendo o encontro entre profissionais do cinema no sul de Minas Gerais, uma região conhecida por sua hospitalidade.

A equipe do CINEMAZ FESTIVAL é composta por profissionais premiados e experientes na área audiovisual, sendo majoritariamente mineiros, negros, periféricos PCD, LGBTQIAPN+. O festival se destaca pela diversidade e inclusão, garantindo que todas as sessões, debates, workshops e apresentações artísticas sejam gratuitos e acessíveis ao público em geral. A equipe passou por um curso de 4 meses com profissionais e pessoas com expertise em atendimento pcd para receber ainda melhor o público. O festival conta com um profissional em atendimento a PCD, intérprete de Libras, além de um profissional de comunicação poliglota para receber cineastas internacionais.

A Mostra Acessa, voltada para o público PCD e seus familiares, contara com uma rodada de conversa para lá de especial, onde além de poderem presenciar filmes com legendas em libras e audiodescrição, vamos ter debates para que todos a partir de então mude as suas posturas deixando nossa cidade cada vez mais acolhedora a todos.

Haverá também uma Mostra Psi, com temática bem psicológica e profissionais de renome para compreendermos ainda mais a mente humana e seus manifestos através da arte.

O CINEMAZ FESTIVAL visa promover o cinema independente, formar público, inclusão social e incentivar a produção audiovisual em Minas Gerais, consolidando-se como um evento de destaque no cenário cinematográfico nacional e internacional. Com sessões lotadas e visitantes do mundo inteiro, o festival transforma a vida artística de toda a região, valorizando a cultura local e promovendo o intercâmbio cultural.

O evento ainda abriga a 9 edição do FESTIVAL DE CENAS CURTAS que trará dança, música, teatro, moda para participar da festa! E como toda comemoração Mineira que se preze, o festival contará com uma culinária para lá de especial. Preparem seus corações, pois vamos receber em Varginha vários cineastas de fora, que vão circular pela cidade, conhecer nossa hospitalidade e de quebra deixar registrado na sala de cinema CINEMAZ suas contribuições para a sétima arte.

CINEMAZ FESTIVAL é uma celebração essencial da arte e da cultura, trazendo esperança, diversidade e arte para uma região que, até recentemente, não tinha espaço para a arte independente. É um evento que vem do interior e atinge o mundo, transformando a cultura e promovendo o cinema de Minas Gerais para o cenário global.

Fonte: Marina Azze