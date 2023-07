Cine Rio Branco em Varginha é preparado para se tornar um local de Convenções e Eventos

A Administração Municipal tem o objetivo de tornar o espaço em um local de convenções e eventos.

Foto: Prefeitura de Varginha

Uma quarta-feira para ficar na história de Varginha. Na manhã deste dia 26 de julho de 2023 começaram a ser retiradas as 1.400 poltronas do Cine Branco. É o pontapé da tão esperada reforma do imóvel que ficou fechado por mais de 20 anos.

A Prefeitura de Varginha adquiriu o prédio no ano de 2022, tombado pelo patrimônio histórico. A Administração Municipal tem o objetivo de tornar o espaço em um local de convenções e eventos. Construído no período de 1954 a 56, o Cine Rio Branco é um marco na história de milhares de pessoas por sua arquitetura exuberante com uma tela de projeção que por muito tempo foi a maior da América Latina com 9mx18m de comprimento.

A Administração do prefeito Vérdio Melo e do vice-prefeito Leonardo Ciacci explica que tem feito importantes aquisições para a cidade como o prédio do Colégio Catanduvas que hoje abriga a Escola Municipal Domingos Ribeiro de Rezende e o Cine Rio Branco, uma situação que se arrastou por anos e agora foi solucionada da melhor forma visando a preservação da história e contemplando o Município com essa aquisição.

A primeira etapa da reforma será a troca do telhado. Para isso, todos os móveis como as milhares de cadeiras estão sendo retiradas. O ponto de ônibus que até então ficava bem na frente do cinema na Av. Rio Branco foi deslocado para poucos metros antes. A Prefeitura pede a compreensão da população que diariamente passa pelo trecho e recomenda a máxima atenção ao passar perto da obra.

“Finalmente podemos ver que o destino do Cine Rio Branco continuará fazendo parte da história de Varginha”, declarou o prefeito Vérdi Melo

Fonte: Prefeitura de Varginha