Ciências Atuariais da UNIFAL Varginha mantém nota máxima em avaliação do MEC

Com nota máxima, graduação da UNIFAL-MG forma atuários preparados para o mercado e para a pesquisa

Foto: UNIFAL-MG

O curso de Ciências Atuariais da UNIFAL-MG, ofertado no campus Varginha, manteve o conceito máximo (nota 5) na avaliação do Ministério da Educação (MEC). A visita virtual da comissão avaliadora foi realizada entre os dias 21 e 23 de maio. Esta é a segunda vez consecutiva que o curso recebe a nota máxima. A primeira avaliação com conceito 5 ocorreu em 2019.

A avaliação dos cursos de graduação pelo MEC, considera aspectos como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e corpo docente. Entre os eixos avaliados estão a organização didático-pedagógica, qualificação do corpo docente e infraestrutura disponível para o desenvolvimento das atividades acadêmicas.

Para a coordenadora do curso, Profa. Larissa Gonçalves Souza, o resultado reafirma o compromisso da Universidade com a qualidade do ensino superior público. “Esta conquista é fruto do trabalho dedicado de um corpo docente qualificado, do empenho da equipe técnico-administrativa e da participação e comprometimento dos nossos alunos”, afirma.

“A avaliação reconheceu a excelência do curso em seus pilares fundamentais e reforça nosso compromisso contínuo com a formação de profissionais éticos, críticos e preparados para os desafios da gestão de riscos”, completa a coordenadora.

O vice-coordenador do curso, professor Leonardo Biazoli, destaca que o desempenho positivo está relacionado à qualificação do corpo docente e à constante atualização curricular. “O curso forma um profissional com base interdisciplinar e passa por acompanhamento contínuo para atender às novas competências exigidas pelo mercado de trabalho”, pontua. Entre as atualizações recentes, ele cita a inclusão da disciplina Inteligência Artificial Aplicada às Ciências Atuariais, voltada à formação de atuários aptos a lidar com tecnologias emergentes na análise de riscos e na tomada de decisões.

A atuação do profissional graduado em Ciências Atuariais envolve a análise, quantificação e gestão de riscos de diversas naturezas, como econômica, financeira e biométrica. O atuário trabalha principalmente nas áreas de seguros, previdência, saúde e investimentos no mercado financeiro, sendo reconhecido como uma das profissões com maior valorização salarial na última década. A formação oferecida no curso abrange temas como modelagem de dados, tecnologia, finanças, economia, demografia e inteligência artificial.

A estudante Ana Victoria Machado Vilela Rocha, do 9º período e representante discente no colegiado do curso, considera-se privilegiada de ser aluna de Ciências Atuariais. “As atividades do eixo ensino, pesquisa e extensão são planejadas de acordo com os desafios que enfrentaremos no mercado e na academia. Toda dedicação posta à formação é recompensadora, especialmente pelo apoio do corpo docente e pelas ações do colegiado para tornar a graduação cada vez mais qualificada”, confirma.

A avaliação dos cursos integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) que analisa as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes por meio do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). De acordo com o MEC, “as informações obtidas são utilizadas para orientação institucional de estabelecimentos de ensino superior e para embasar políticas públicas. Os dados também são úteis para a sociedade, especialmente aos estudantes, como referência quanto às condições de cursos e instituições”.

Fonte: UNIFAL-MG