Cidades do Sul de Minas amanhecem com geada e temperaturas abaixo de zero

Em Varginha, apesar de não ter sido registrada geada, a cidade amanheceu coberta por neblina e com termômetros marcando 6°C nas primeiras horas da manhã.

Foto: WS Consultoria Climatológica

As temperaturas voltaram a despencar em Varginha e diversas cidades da região nesta quarta-feira, 30 de julho. O frio intenso trouxe geadas, água congelada e marcas abaixo de 0°C em várias localidades do Sul de Minas, com destaque para a Serra da Mantiqueira.

Delfim Moreira registrou a temperatura mais baixa da região, com impressionantes -7,3°C às 6h da manhã. Maria da Fé também teve um amanhecer gelado, com -4,4°C — considerada a manhã mais fria do ano na Serra da Mantiqueira.

Outros municípios com marcas negativas foram:

Passa Quatro: -4,8°C

Senador Amaral: -3,9°C

Gonçalves: -3,7°C

Itamonte: -2,8°C

Andradas: -1,0°C

Monte Verde, distrito de Camanducaia, também figurou entre os mais frios, com -1,8°C registrados pelo Inmet e –2,6°C pela estação particular Roda d’Água, localizada no centro do distrito.

A queda acentuada de temperatura já havia sido prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu alerta para declínio entre 3°C e 5°C em várias cidades da região. A previsão é de que o frio intenso permaneça até o próximo sábado (2), com possibilidade de novas geadas nos próximos dias.

Redação CSul, informações de Inmet