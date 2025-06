Cidade Universitária recebe Feira Desafio Empreendedor hoje

Serão comercializados produtos como bolo de pote, cone trufado, torta de frango, sanduíche natural e itens do bazar de roupas organizado pelos alunos.

Foto: Grupo Unis

Nesta segunda-feira, 16 de junho, os alunos dos cursos de Administração e Processos Gerenciais realizam a Feira Desafio Empreendedor, projeto extensionista do 1º período. O evento acontece durante o intervalo das aulas, no Bloco A, e promete movimentar a comunidade acadêmica com produtos variados e um propósito solidário.

A iniciativa tem como foco incentivar o espírito empreendedor, estimular a prática da gestão e promover a responsabilidade social entre os estudantes. Durante a feira, serão comercializados produtos como bolo de pote, cone trufado, torta de frango, sanduíche natural e itens do bazar de roupas organizado pelos alunos.

Todo o lucro arrecadado será destinado à Casa Lar de Três Corações, instituição que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade social.

A comunidade acadêmica está convidada a participar, apoiar essa importante causa e, claro, saborear as delícias preparadas pelos futuros empreendedores.

Fonte: Grupo Unis