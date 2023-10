Cidade Universitária recebe cerca de 1.500 alunos da região para viverem um dia na faculdade

Ao todo, 26 escolas de 11 municípios trouxeram os seus estudantes para conhecer de perto o mundo universitário

Entre os dias 24 e 26 de outubro, a Cidade Universitária do Grupo Unis, abriu os seus espaços para receber alunos do terceiro ano do Ensino Médio de toda a região, para vivenciarem na prática um dia na faculdade, conhecendo o ambiente universitário e se preparando da melhor forma para entrar no ensino superior.

Durante os três dias, aproximadamente 1.500 alunos passaram pelas nossas salas de aula e corredores e conheceram as estruturas inovadoras da Cidade Universitária que já se tornaram referência em toda a região. Ao todo, 26 escolas de 11 municípios trouxeram os seus estudantes para conhecer de perto o mundo universitário e descobrirem mais sobre como o Unis pode desenvolver a carreira e a trajetória profissional e pessoal de cada um.

Os estudantes que vieram de cidades como Campanha, Serrania, Elói Mendes, Monsenhor Paulo, Três Corações, Três Pontas, Santana da Vargem, Machado, Boa Esperança, Varginha e Alfenas, puderam entrar em contato com os coordenadores dos cursos de graduação do Unis, conhecendo de perto as diferentes áreas de atuação e descobrindo qual delas se encaixa mais com a trajetória que cada estudante quer trilhar em sua jornada.

Por toda a Cidade Universitária, coordenadores, professores e diretores do Unis estiveram à disposição dos estudantes e acompanharam os futuros universitários nessa caminhada de descoberta pelos horizontes diversos que os cursos do Unis podem oferecer, trabalhando teorias e práticas de diferentes áreas do conhecimento, encantando os estudantes que em breve vão trilhar essa nova etapa da sua formação acadêmica, profissional e pessoal.

“Nossa missão aqui é mostrar como o Unis está preparado para caminhar ao lado dos alunos e fazer da trajetória deles, uma trilha de sucessos e realizações de sonhos, para eles e para aqueles ao seu redor. Todo o Grupo Unis, entre colaboradores, diretores, coordenadores e professores, estão de braços abertos para fazer os planos de vida desses estudantes se tornarem realidade, apresentando várias possibilidades de crescimento em áreas diversas. Esperamos ver o rosto de cada um deles por aqui, iluminando nossas salas de aula, alegrando os nossos corredores e ocupando todos os espaços cuidadosamente pensados para explorar ao máximo as suas habilidades e conhecimentos nos próximos anos”, concluiu o Reitor do Unis, Prof. Felipe Flausino.

