Ciclista de Varginha brilha na Ultra Maratona Sertão Diamante

Durante 4 dias, Alexandre percorreu 250km em pleno sertão, destacando-se entre os 450 ciclistas de 13 estados brasileiros e atletas de países sulamericanos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Varginha

O ciclista varginhense Alexandre dos Reis, conhecido como XTR, da Equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL Varginha, participou da Ultra Maratona Sertão Diamante, de 23 a 27 deste mês, na cidade de Diamantina (MG).

A competição exige extrema resistência e determinação. Durante quatro dias, Alexandre percorreu um total de 250km em pleno sertão, destacando-se entre os 450 ciclistas de 13 estados brasileiros e atletas de países sulamericanos.

Com um desempenho notável, XTR alcançou a 8ª colocação na categoria solo elite e ficou em 16º na classificação geral, um feito admirável diante da concorrência acirrada e das adversidades enfrentadas ao longo do percurso. Sua garra e dedicação ao mountain bike (MTB) foram fundamentais para o sucesso na competição.

A SEMEL parabeniza Alexandre dos Reis por sua performance inspiradora e por representar Varginha com tanta bravura. O compromisso e a paixão pelo ciclismo certamente servem de exemplo para outros atletas e amantes do esporte na região. A trajetória de XTR na Ultra Maratona Sertão Diamante reforça a importância da perseverança e do espírito esportivo, valores essenciais para qualquer competidor.

Fonte: Prefeitura de Varginha