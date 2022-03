Chegada do outono traz frescor e boas expectativas para o comércio

Conforme meteorologistas, são esperadas temperaturas entre 18,6º e 27,7ºC em abril no Sul de Minas. Comércio já reserva ofertas e condições de compra especiais para zerar estoque da estação passada.

Redação CSul: Franciele Brígida / Foto destaque: Reprodução Piqsels

O céu e o clima de outono já são perceptíveis em Varginha. A estação chegou no último domingo, 21, e segue até dia 21 de junho. Para quem não aguentava mais o calor, a tendência é que as temperaturas continuem caindo. No Estado, a estação deverá ser de pouquíssima chuva, como de costume.

No Sul de Minas, o clima deverá seguir registrando um ligeiro declínio, conforme meteorologistas. São esperadas temperaturas entre 18,6º e 27,7ºC em abril; 16,4/25,8ºC em maio; e 15/24, 8ºC em junho.

Na capital do Estado, a expectativa é de que as temperaturas permaneçam acima da média histórica para a estação.

Comércio empolgado com as vendas

Com as flexibilizações referentes a pandemia, o comércio vive boa expectativa de vendas. De acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado de Minas Gerais (Sindivest-MG), Rogério Vasconcelos, nos últimos dois anos o setor enfrentou dificuldades. Conforme os dados do Sindivest-MG, foram acumuladas perdas de aproximadamente 30% nos últimos anos.

A expectativa agora é de que as coleções de outono e inverno façam sucesso nas vitrines e somem vendas. De acordo com Vasconcelos, a recuperação já é perceptível desde dezembro do ano passado, o objetivo é permanecer lucrando.

Em Varginha, quem passeia pela área central e o Via Café Garden Shopping, já pode perceber os saldos de verão e as sandálias sendo substituídas pelas botas e coturnos nas vitrines. Os comerciantes já apostam em ofertas e condições de compra especiais para zerarem os estoques da estação passada.

Lojistas da cidade têm apostado nas tendências, cores e estampas do momento para atrair novos clientes. As tendências para estação vão desde tons terrosos, xadrez, texturas diferenciadas e detalhes como pelos, capuz e golas diferenciadas.

Tendências internacionais

Nos desfiles que, ocorreram a nível internacional, as apostas do mundo fashion focam na retomada da estética gótica, o retorno das maxibolsas, assim como a alfaiataria despojada, e uma novidade que segue surpreendendo, peças com alusões ao motociclismo, os looks com esses detalhes deverão despontar nas lojas em breve, garantindo muita personalidade no visual.

*Com informações Glamour, O Tempo e Diário do Comércio