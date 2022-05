Chega à Varginha a sede da maior Franquia de Cafeterias do Brasil e Prefeito Vérdi Melo é recebido por executivos da Empresa

O Prefeito Vérdi Melo, juntamente com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Juliano Cornélio, esteve na quinta-feira, 19, na sede do Centro Administrativo da Universal Franchising – UF Participações, uma das empresas que assinaram protocolo de intenções com o município em setembro de 2021, e que inaugurou o seu centro administrativo e desenvolvimento de produtos na cidade, e em breve trará também o seu Centro de Distribuição para atendimento as suas centenas de franquias pelo Brasil.

Na oportunidade eles foram recebidos pelos proprietários da empresa, Wilton Bezerra e Eduardo Schroeder que administram a holding detentora da marca ”Cheirin Bao”, Cafeteria recém inaugurada na cidade, nas proximidades do Memorial do ET, além das marcas Beauty B, Depile-se, Showbrancelhas e Empório Gastronômico.

“ A Universal Franchising é mais uma das diversas empresas que assinaram protocolo de intenções com a Prefeitura e já se instalou na cidade inaugurando a sua nova estrutura, gerando cerca de 50 empregos diretos e centenas de indiretos, com investimentos em tecnologia no seu próprio laboratório de desenvolvimento de produtos e tornou-se a maior rede de cafeterias do Brasil, sendo agraciados recentemente com premiações da ABF – Associação Brasileira de Franchising. Portanto, receber a Sede desta importante empresa na cidade mostra que estamos no caminho certo na atração de investimentos e empregos ”, diz o secretário Juliano Cornélio.

“Um dos atrativos de Varginha foi a qualificação da mão de obra, isso sem contar que é uma cidade que nos impressiona por estar permanentemente em desenvolvimento”, disse o empresário Eduardo Schroeder”.

“União de mão de obra e logística foram os principais atributos que fizeram com que implantássemos nossa empresa em Varginha, onde fomos muito bem recebidos pela administração e pela população, disse Wilton Bezerra. Segundo ele, o grupo pretende gerar mais empregos e qualificar mão de obra na cidade. Temos o plano de até 2025, atingir 2000 lojas e iniciarmos a expansão para o mercado externo”.

“Ficamos encantados com o que vimos. Dois empresários visionários, um projeto ousado de expansão de suas lojas para todos o Brasil, o que vem de encontro com o que queremos, que é promover o desenvolvimentismo sustentável e o emprego. É motivo de orgulhoso temos uma empresa como esta em nosso município, ressaltou o Prefeito Vérdi Melo.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha