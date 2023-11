CESUL promove 53ª reunião com enfoque em habilidades de liderança em um mundo em transformação

O CESUL é uma realização do Grupo Unis, com o apoio de Sicoob Credivar, Unimed Varginha e Via Café Shopping Center.

Foto: Grupo Unis

Na última sexta-feira (17/11), o Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL) realizou sua 53ª reunião, a penúltima de 2023. O tema central da reunião foi as habilidades de liderança em um mundo em constantes mudanças, no qual o palestrante e escritor Glauter Jannuzzi apresentou aos empresários a necessidade de acompanhar as rápidas mudanças do mercado e como os líderes devem lidar com essas mudanças e o novo perfil da mão de obra atual.

Na reunião, também foi debatida entre os empresários a portaria do Ministério do Trabalho sobre os trabalhos aos domingos e feriados, que afeta diretamente setores do comércio e serviços, como alimentação, farmácias e shopping centers. Para o Conselho, esta é uma medida que traz um retrocesso na relação entre colaboradores e empregadores, dificultando o desenvolvimento das empresas, com consequências econômicas e de desemprego.

O encontro ainda teve a participação do G7, uma rede de cooperação entre instituições de ensino superior do Brasil, da qual o Grupo Unis faz parte ativamente e tem representantes de universidades de São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, entre outras, que vieram para conhecer o projeto do CESUL.

O CESUL realizará sua última reunião do ano em 08/12, quando tratará do tema das perspectivas políticas e econômicas para 2024, com um nome de expressão do jornalismo nacional, e reunirá conselheiros das regionais do CESUL de Varginha, Pouso Alegre e São Lourenço. Antes, no dia 07/12, ocorrerá a II Rodada de Negócios do conselho, para fomentar vendas entre as empresas participantes e melhorar o ambiente empresarial da região.

Para o coordenador do CESUL, Guilherme Vivaldi, as capacitações realizadas nos almoços empresariais do CESUL são apenas um dos pontos trabalhados pelo conselho. “Discussões sobre a portaria do Ministério do Trabalho, sobre a Reforma Tributária, e a união de esforços entre instituições presentes no conselho e contatos da rede, como FECOMÉRCIO, FIEMG, ABRASEL, SINDVAR, SEHAV, ACIEM, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas, por exemplo, mostram como o empresariado local está buscando se integrar para buscar melhores soluções para a região. Além disso, a Rodada de Negócios, que teve sua primeira edição no primeiro semestre de 2023 e foi pioneira na cidade, mostra como é possível um desenvolvimento colaborativo e coordenado com o intuito de trazer o desenvolvimento para as empresas e o desenvolvimento econômico para a região”, concluiu Guilherme.

O CESUL é uma realização do Grupo Unis, com o apoio de Sicoob Credivar, Unimed Varginha e Via Café Shopping Center.

Fonte: Grupo Unis