CESUL comemora 50 reuniões com debate sobre Reforma Tributária

O CESUL é composto por médias e grandes empresas do Sul de Minas e tem apoio de UNIMED Varginha, Sicoob Credivar e Via Café Shopping Center.

Foto: Grupo Educacional Unis

O Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL) está comemorando o marco histórico de 50 reuniões. Iniciado em 2018 por iniciativa do Grupo Unis, o CESUL tem como objetivo gerar um ambiente colaborativo para aumentar a atratividade de negócios e investimentos na região, promover a melhoria dos negócios locais através de palestras de alta relevância, networking, benchmarking cooperativo e serviços especializados, e representar os empresários do Sul de Minas perante a esfera pública.

Para celebrar este marco, no dia 22 de julho, o CESUL trará uma edição especial com uma palestra do Deputado Federal Reginaldo Lopes, coordenador do Grupo de Trabalho sobre a Reforma Tributária e do advogado tributarista Flávio Dias.

As comemorações ainda trarão homenagens aos fundadores e principais apoiadores do CESUL, além de ações da Câmara de Políticas Públicas, com demandas do empresariado local para o governo estadual e federal e uma rodada de negócios entre as empresas do Conselho.

Fonte: Grupo Educacional Unis