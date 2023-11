CESUL anuncia a 2ª Edição da Rodada de Negócios no Sul de Minas

A Rodada de Negócios visa fomentar parcerias estratégicas entre as empresas do Conselho e convidadas externas, promovendo negócios vantajosos e valorizando a economia local.

Foto: Grupo Unis

O Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL), tem o prazer de anunciar a aguardada 2ª Rodada de Negócios, marcada para o dia 07/12, às 09h, na Cidade Universitária do Unis em Varginha. Após o sucesso da primeira edição realizada em 28/07, que gerou ótimos resultados, esta segunda edição promete superar expectativas, atraindo ainda mais empresas e oportunidades de negócios.

O CESUL é um seleto grupo de empresas de médio e grande porte no Sul de Minas. Seu compromisso é impulsionar a melhoria dos negócios locais por meio de palestras de alta relevância, networking, benchmarking cooperativo e serviços especializados. Além disso, busca ser a voz dos empresários do Sul de Minas na esfera pública, levantando, debatendo e reivindicando demandas locais.

Benefícios para Participantes:

Networking Exclusivo: Conecte-se com líderes empresariais do Sul de Minas;

Oportunidades de Negócios: Amplie suas perspectivas comerciais e explore novas parcerias.

Para garantir sua participação, inscreva-se agora em: even3.com.br/2rodadadenegocioscesul.

Nesta edição, empresas externas ao Conselho são bem-vindas para participar, proporcionando a oportunidade única de estabelecer conexões e gerar negócios com o grupo de empresários que colabora há mais de 8 anos. O CESUL é uma realização do Grupo Unis, com o apoio de Sicoob Credivar, Unimed Varginha e Via Café Shopping Center.

Fonte: Grupo Unis