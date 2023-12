Centro Vivo volta a agitar o Calçadão da Wenceslau Braz neste sábado

O Centro Vivo é um projeto da ACIV que tem como objetivo fomentar o comércio e atrair os consumidores para a rua.

Foto: ACIV

A Associação Comercial de Varginha (ACIV) promove neste sábado, 09 de dezembro, mais uma edição do Centro Vivo. O evento, que acontece no Calçadão da Wenceslau Braz, das 9h às 13h, contará com diversas atrações para toda a família.

Entre as atrações estão:

– Blitz da Rádio Itatiaia, com sorteio de brindes;

– Distribuição gratuita de algodão doce;

– Caricatura gratuita com Endersenhos;

– Música ao vivo com a banda Sapato Velho;

– Personagens pelas ruas fazendo a alegria das crianças.

Fonte: ACIV