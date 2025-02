Centro de Excelência em Cafeicultura chega a quase 300 alunos em apenas dois anos

Instituição fortalece a formação técnica com 174 estudantes matriculados no curso presencial Técnico em Cafeicultura, além de atuar como polo EaD para cerca de 100 alunos do Curso Técnico em Agronegócio, ampliando seu alcance na capacitação profissional e tecnológica do setor cafeeiro.

Foto: Sistema Faemg Senar

O Centro de Excelência em Cafeicultura, inaugurado em outubro de 2023, está em pleno crescimento, consolidando-se como referência na formação técnica e no desenvolvimento do setor cafeeiro. Após iniciar sua primeira turma do Curso Técnico em Cafeicultura com 34 alunos em 2024 e receber mais 45 no segundo semestre do mesmo ano, alcança agora, no início de 2025, 94 novos estudantes, totalizando quase 200 alunos na instituição. O curso, presencial, gratuito e com duração de dois anos e meio, permite que todos aproveitem diariamente uma estrutura moderna e voltada à capacitação profissional de qualidade.

Além do Curso Técnico em Cafeicultura, o CEC é polo do Curso Técnico em Agronegócio, oferecido em formato EaD (80% online e 20% presencial), com duração de dois anos.

O diretor do Centro de Excelência em Cafeicultura, Roberto Barata, destaca que a formação técnica oferecida pelo Centro contribui diretamente para resolver um dos principais desafios enfrentados pelos produtores rurais: a falta de mão de obra qualificada. “Ao formar técnicos capacitados, facilitamos a adoção de novas tecnologias essenciais para aumentar a eficiência e a sustentabilidade nas lavouras, gerando resultados positivos para os produtores e permitindo que eles ampliem sua participação em novos mercados,” explicou.

O CEC possui infraestrutura completa, resultado de investimentos que ultrapassam R$ 13 milhões, abrangendo 20 mil m² de terreno e 5.100 m² construídos, com seis salas de aula, quatro laboratórios, três salas de informática, biblioteca, auditório e área de convivência.

Fonte: Sistema Faemg Senar