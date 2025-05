Centro de Eventos recebe manutenção asfáltica nesta segunda-feira

Foto: CSul

A Prefeitura de Varginha, nesta segunda-feira, 12, realiza manutenção asfáltica no bairro Parque São José, no Centro de Eventos (Bairro Padre Vitor) e na estrada dos Ranchos.

Outra equipe, como de costume, percorre diversos locais para fazer a manutenção de asfalto em pontos específicos.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SOSUB – orienta a todos que transitarem por esses locais, que redobrem a atenção.

Limpeza Urbana em Varginha

A Prefeitura informa que nesta segunda-feira, 12, haverá capina em diversos pontos da cidade, incluindo os Bairros Sagrado coração, Santa Luzia, Campos Elíseos, Imaculada, Rio Verde, Vila Bueno e Jardim Mariana (próximo ao Mineirão).

Também tem equipes capinando trechos da Avenida dos Imigrantes (perto do Cefet) e das Avenidas Otávio Marques de Paiva, Celina Ferreira Ottoni, além da praça do Centenário e no Cemitério Municipal.

Fonte: Prefeitura de Varginha