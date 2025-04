Centro de Distribuição da Eurofarma impulsiona economia de Varginha

Foi reforçada a importância da Eurofarma para o fortalecimento da economia local e o compromisso da atual gestão em manter um relacionamento próximo e estratégico com as empresas de Varginha.

Foto: Prefeitura de Varginha

Na quarta-feira, 16 de abril, a Prefeitura de Varginha recebeu a visita de representantes da Eurofarma, uma das maiores farmacêuticas da América Latina, que mantém um importante Centro de Distribuição em nosso município.

Estiveram presentes:

• Walker Lahmann, Diretor Executivo de Relações Institucionais

• Renata Araujo, Analista de Relações Institucionais

• Ana Paula Bonon, Coordenadora de Planejamento Tributário

• Patricia Diniz, Analista Sênior de Planejamento Tributário

• William Ribeiro, Coordenador de Logística do CD de Varginha

O prefeito Leonardo Ciacci foi o anfitrião do encontro, conduzido ao lado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Henrique Touguinha. Na ocasião, foi reforçada a importância da Eurofarma para o fortalecimento da economia local e o compromisso da atual gestão em manter um relacionamento próximo e estratégico com empresas que apostam em Varginha.

A presença da Eurofarma em nosso município é altamente estratégica, não apenas pela sua atuação logística, mas também pelo impacto positivo na geração de empregos e no dinamismo do ambiente de negócios.

O diálogo constante com o setor produtivo é uma premissa da atual administração, que acredita no desenvolvimento econômico como fruto da parceria entre poder público, iniciativa privada e planejamento de longo prazo.

Seguimos trabalhando para posicionar Varginha como referência em competitividade, inovação e atração de investimentos no Sul de Minas.

Fonte: Prefeitura de Varginha