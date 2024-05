Cemitério Municipal recebe iluminação fotovoltaica, Câmeras de segurança e novas viaturas

Este avanço tecnológico visa garantir a segurança dos frequentadores e funcionários que utilizam diariamente o cemitério municipal, velórios e dependências administrativas.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha em uma ação inusitada e ousada implanta no Cemitério Municipal e na sede da Semul – Serviço Municipal Funerário, o sistema de iluminação fotovoltáica em toda a extensão de 24.000m2, e visando dar maior segurança aos usuários e frequentadores, implanta também um moderno e arrojado sistema de monitoramento com 48 (quarenta e oito) câmeras de última geração com sensores de presença através de calor, gravação diurna e noturna de imagens.

Este avanço tecnológico visa garantir a segurança dos frequentadores e funcionários que utilizam diariamente o cemitério municipal, velórios e dependências administrativas. O Diretor Administrativo Celso Ávila Prado, pondera que esses investimentos neutralizarão a ação de criminosos que insistem em danificar o patrimônio público, mas serão alçados pelo sistema de Justiça Criminal “. Agradece o apoio que tem recebido no atendimento das demandas apresentadas e acatadas pelo Prefeito Verdi e Leonardo, os quais não medem esforços para deixar nossa cidade cada vez mais segura e aprazível.

O vice-prefeito, Leonardo Ciacci, afirma que com essa rede abrangente de câmeras estrategicamente posicionadas, a administração municipal vai detectar e prevenir incidentes de forma eficaz, além de facilitar a resposta rápida a qualquer eventualidade que possa surgir. A implantação desse sistema inteligente de monitoramento representa um marco significativo no fortalecimento da segurança pública em Varginha.

Ao investir em tecnologia avançada, a Prefeitura demonstra seu comprometimento em proporcionar um ambiente seguro e tranquilo para todos os cidadãos e visitantes da cidade. “A segurança dos nossos cidadãos é uma prioridade absoluta. Estamos confiantes de que o novo sistema de monitoramento por câmeras no cemitério municipal contribuirá significativamente para a prevenção e resposta a incidentes, garantindo assim a tranquilidade e o bem-estar de todos os que utilizam esse importante campo santo”, afirmou o Prefeito Verdi.

Com a implementação destes sistemas de segurança avançado, a Prefeitura reitera seu compromisso em promover um ambiente urbano mais seguro e protegido para todos os cidadãos.

