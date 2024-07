Cemig registra 80 mil impedimentos de leituras por mês e orienta clientes como evitar a cobrança por média

Saiba como é o processo de leitura do medidor e veja onde encontrar, na fatura de energia, informações sobre a visita do leiturista

Foto: Cemig

A Cemig realiza, mensalmente, mais de 9 milhões de leituras de medidores em sua área de concessão para garantir o faturamento justo e correto dos seus clientes. Por isso, conceder o livre acesso ao medidor de energia da unidade consumidora é um dos principais deveres dos clientes e consta no contrato assinado com a distribuidora, conforme previsto na Resolução 1.000 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Porém, atualmente, a Cemig registra cerca de 80 mil impedimentos de leituras por mês, o que representa quase 1% do total realizado. Mais de 80% desses impedimentos acontecem em função de imóvel fechado. Em caso falha na tentativa da leitura, seja por imóvel fechado ou por não autorização da entrada do profissional da Cemig, a fatura é calculada pela média dos últimos 12 meses.

A gerente de Leitura da Cemig, Amanda Mascarenhas, explica o que é feito quando o procedimento não é realizado. “A Resolução 1.000 define que, nos casos de impedimento de leitura, a fatura seja gerada com base na média de consumo dos últimos 12 meses, o que pode levar o cliente a pagar um valor maior ou menor do que o consumo real registrado naquele mês, valor este que será compensado na fatura do mês seguinte. Em caso de três impedimento consecutivos de acesso ao medidor, a unidade consumidora também estará sujeita a desligamento da energia, conforme a normativa da Aneel”, destaca.

Importante destacar que, em caso de imóveis novos ou alterações do local do padrão de entrada de energia, a Cemig exige a construção utilizando o modelo com o medidor apontado para a rua, para que não haja a necessidade de o leiturista entrar na unidade consumidora para obter os dados do equipamento. A única exceção a essa exigência são os prédios com mais de três unidades consumidoras.

Outro motivo que impede a realização de leitura é o fato de ter a presença de cão solto, na residência. A Cemig estima que, mensalmente, quase 600 medições deixam de ser realizadas por esse motivo. Dessa forma, é importante que o cliente esteja atento à data de realização da leitura para manter o animal preso nas datas previstas, permitindo a execução da leitura de forma segura, evitando, assim, possíveis acidentes.

Identificação dos profissionais e informação sobre a data da leitura

Para que a Cemig possa realizar os serviços necessários à continuidade do fornecimento, é importante que o cliente libere o acesso dos profissionais ao padrão de energia, onde o medidor, conhecido como “relógio”, está instalado. A informação da visita do profissional da companhia à unidade consumidora pode ser conferida na fatura anterior no campo “próxima leitura”, que fica localizado na parte superior da conta.

Para evitar dúvidas sobre o processo de leitura, o cliente deve estar ciente de que todos os profissionais que representam a Cemig utilizam crachá de identificação e uniforme, enquanto os veículos utilizados nas vistorias, inspeções ou manutenções possuem o adesivo “A serviço da Cemig”.

“Em casos onde haja a necessidade de o leiturista entrar na residência ou estabelecimento comercial, a Cemig destaca que os profissionais são capacitados, treinados e autorizados para fazer a leitura no medidor. O leiturista deve estar uniformizado, com crachá, smartphone e a impressora para fazer o envio ou a impressão da fatura por e-mail”, destaca Amanda Mascarenhas.

Cliente pode enviar a leitura à empresa

Para evitar a cobrança pela média e até um possível desligamento, também é possível que o próprio cliente informe à Cemig a leitura do seu medidor.

Nos medidores mais antigos, com quatro ou cinco “reloginhos”, basta o cliente copiar a posição dos ponteiros e informar o número registrado. Importante destacar que, quando algum desses ponteiros estiver entre dois números, o cliente deve considerar sempre o de menor valor. Já nos medidores com números, sejam analógicos ou digitais, é só o cliente copiar a numeração na ordem em que os dígitos aparecem.

De posse do número, a leitura pode ser informada por meio dos canais de atendimento disponibilizados pela companhia, como o aplicativo Cemig Atende (disponível para Android e IOS), a agência virtual Cemig Atende Web, o SMS (enviar um torpedo para o número 29810) e os aplicativos Telegram (@cemigbot direto no app) e Whatsapp (31 3506-1160).

Importante destacar que, mesmo com o envio da leitura, a Cemig deve fazer, eventualmente, a conferência do medidor. Para mais informações sobre o assunto, o cliente pode acessar, no portal da companhia, o endereço www.cemig.com.br/impedimentodeleitura.

Fonte: Cemig